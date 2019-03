Rosyjski oligarcha Oleg Deripaska, dawny szef Paula Manaforta, blisko związany z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, pozwał USA za restrykcje nałożone na jego firmy, choć Waszyngton zniósł część sankcji - poinformował w piątek Reuters.

Zdjęcie Oleg Deripaska /SERGEY GUNEEV /East News

Powołując się na dokumenty sądowe, Reuters podaje, że Deripaska oskarża administrację USA o to, że przekroczyła swe uprawnienia, nakładając sankcje na jego przedsiębiorstwa i uczyniła go "najnowszą ofiarą" śledztwa w sprawie Russiagate.

Reklama

Deripaska zwrócił się do sądu okręgowego w Waszyngtonie, by uniemożliwił resortowi finansów wykorzystywanie "destrukcyjnej siły sankcji", które - jak napisał we wniosku - są sprzeczne z amerykańską konstytucją.

Rzeczniczka Deripaski cytowana przez Reutera powiedziała, że zaapelował on, by ministerstwo finansów USA nie pozwoliło, aby jego ciężka praca została "zniszczona przez manipulacje polityczne".

Departament Skarbu zniósł niedawno sankcje wobec trzech firm powiązanych z Deripaską, w tym wobec aluminiowego giganta - koncernu Rusal i jego filii En+. Administracja Donalda Trumpa podjęła tę decyzję mimo prób zablokowania jej w Kongresie.

Oskarżany o powiązania z rosyjską mafią

Kongresmeni z Partii Demokratycznej, a także część republikanów, oprotestowali tę decyzję, ponieważ uznali, że administracja Trumpa nie jest wystarczająco stanowcza wobec Putina i jego najbliższych sojuszników, do których zalicza się Deripaska.

Jest on oskarżany o powiązania z rosyjską mafią, a ponadto jest tak blisko związany z Putinem, że prezydent Rosji osobiście zabiegał u George'a W. Busha i Baracka Obamy o przyznanie mu amerykańskiej wizy, zresztą bezskutecznie.

Oligarcha trafił na listę amerykańskich sankcji w kwietniu 2018 roku w związku z ingerencją Kremla w wybory prezydenckie 2016 roku i udział w przygotowaniach zamachu stanu w Czarnogórze.

Deripaska w latach 2005-2009 był pracodawcą Paula Manaforta, byłego szefa sztabu wyborczego Trumpa, który w ostatnich dniach został skazany między innymi za nielegalne lobbowanie na rzecz obcego państwa i przestępstwa podatkowe w ramach dochodzenia specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie afery Russiagate.