Nagranie wideo przejazdu mobilnych przeciwokrętowych systemów rakietowych Bał opublikowały media w Rosji z informacją, że rakiety przewożono do Kerczu na zaanektowanym Krymie. Ponadto Rosja zapowiedziała w środę rozlokowanie na Krymie kolejnych przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów S-400.

Zdjęcie System S-400, zdj. ilustracyjne /ALEXANDER NEMENOV / AFP /PAP

Nagranie wideo z przerzucanymi zestawami Bał zaprezentowała w środę rządowa "Rossijskaja Gazieta" na swojej stronie internetowej. Przypominając o incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej gazeta ta ocenia, że "razem z dyplomatycznymi środkami ostrożności podejmowane są również środki wojskowe". Według "RG" w rejon Kerczu przerzucono najnowsze przeciwokrętowe systemy Bał z wyposażenia Floty Czarnomorskiej.



Systemy Bał przeznaczone są do kontrolowania wód terytorialnych, ochrony wybrzeża i baz morskich. Wyposażone są w pociski przeciwokrętowe Ch-35, które mogą niszczyć cele w odległości do 260 km. "RG" podaje, że Ch-35 są zdolne do zniszczenia okrętów o wyporności do 5 tys. ton i zaznacza, że tym samym mogą one zniszczyć każdy okręt ukraiński.

Ministerstwo obrony Rosji zapowiedziało w środę rozlokowanie na Krymie do końca roku dodatkowego dywizjonu systemów S-400 Triumf. Poinformował o tym szef służb prasowych Południowego Okręgu Wojskowego Rosji Wadim Astafjew. Nie wyjaśnił, gdzie konkretnie rozmieszczone będą S-400.

O tym, że na anektowanym półwyspie rozpoczął dyżur bojowy pułk rakietowy wyposażony w S-400 Rosja informowała w 2016 roku. W styczniu 2017 roku zapowiedziała rozlokowanie dodatkowych systemów.

S-400 Triumf stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU. Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s - na dystansie do 60 kilometrów.

Z Moskwy Anna Wróbel