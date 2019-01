Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa schwytali Paula Whelana, podejrzewanego w Rosji o szpiegostwo, "na gorącym uczynku" - twierdzi w czwartek portal Rosbałt, powołując się na anonimowe źródła w strukturach siłowych.

Zdjęcie Paul Whelan /AFP

"Obywatel USA Paul Whelan został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po otrzymaniu nośnika z informacjami, zawierającymi tajemnice państwowe" - napisał w czwartek rosyjski portal Rosbałt, powołując się na anonimowe źródła wśród śledczych.

Reklama

Według jego relacji funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) mieli zatrzymać Whelana w pokoju moskiewskiego hotelu Metropol po tym, jak otrzymał on kartę pamięci zawierającą listę pracowników jednej z rosyjskich tajnych instytucji.

Portal twierdzi ponadto, że Whelan, w przeszłości żołnierz marines, od 10 lat zatrudniony w firmie BorgWarner Incorporated, aktywnie działając w rosyjskich sieciach społecznościowych, miał tam nawiązywać kontakty z osobami wskazanymi przez służby amerykańskie jako potencjalnie interesujące. Następnie - podczas rzekomo towarzyskich wizyt w Rosji - próbował za ich pośrednictwem pozyskiwać tajne informacje.

W poniedziałek FSB oświadczyła, że jej funkcjonariusze zatrzymali w piątek 28 grudnia obywatela USA Paula Whelana, który "dokonywał aktu szpiegostwa". Grozi mu kara od 10 do 20 lat pozbawienia wolności. Rodzina Amerykanina poinformowała, że Whelan to były żołnierz piechoty morskiej, który przybył do Moskwy na ślub swego przyjaciela.

Jego brat David powiedział, że w momencie zatrzymania przebywał on w moskiewskim hotelu Metropol, gdzie uczestniczył w przyjęciu weselnym. Dodał, że brat służył m. in. w Iraku i bywał w Rosji wielokrotnie zarówno w celach zawodowych jak i prywatnych.

"Jest ponad wszelką wątpliwość niewinny i ufamy, że jego prawa będą poszanowane" - głosi oświadczenie rodziny Whelana.

Z Whelanem spotkał się ambasador USA w Moskwie. Wcześniej szef Departamentu Stanu Mike Pompeo zażądał wyjaśnienia przyczyn jego zatrzymania.

Rzecznik Departamentu Stanu poinformował, że władze amerykańskie wyraziły za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zaniepokojenie z powodu opóźniania dostępu do Whelana, obywatela USA. Spekuluje się, że zatrzymanie Whelana może być reakcją na sprawę aresztowanej w lipcu w USA obywatelki Rosji Marii Butiny.

W ramach ugody z amerykańską prokuraturą przyznała się ona w grudniu przed sądem do próby infiltrowania amerykańskich ugrupowań konserwatywnych z zamiarem przekazywania zdobywanych informacji przedstawicielowi rosyjskich władz.