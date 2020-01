Rosyjskie media: Rodzina premiera ma miliony

Rodzina premiera Rosji dysponuje majątkiem wartym miliony rubli - napisał dziennik "Kommiersant". Wcześniej o ogromnych dochodach żony Michaiła Miszustina i drogich nieruchomościach informowała opozycyjna Fundacja do Walki z Korupcją.

Zdjęcie Michaił Miszustin, nowy premier Rosji /Alexander ASTAFYEV / SPUTNIK /PAP/EPA

Według "Kommiersanta", rodzina szefa rosyjskiego rządu zarządza aktywami wartymi kilkaset milionów rubli, to jest w przeliczeniu kilkanaście milionów euro. Z kolei Fundacja do Walki z Korupcją podała, że małżonka Michaiła Miszustina zarobiła w latach 2010 - 2018 około 800 milionów rubli, to jest 11 milionów euro.



Fundacja podkreśla, że o biznesie żony premiera niczego nie wiadomo. Opozycyjne źródła poinformowały również, że premier ma dom i mieszkanie łącznie warte 600 milionów rubli.

Michaił Miszustin nie komentuje tych doniesień. Rosyjskie media niezależne przypominają, że przez ponad dwadzieścia lat premier utrzymuje się z pensji urzędnika, a przez ostatnie dziesięć lat był szefem służby podatkowej.