PiS pracuje nad przekopem Mierzei Wiślanej. W odpowiedzi na ten pomysł Rosja podniosła mocną krytykę. Kiedy to nie poskutkowało, Rosjanie postanowili stworzyć na swojej części mierzei swoją inwestycję - kurort, delfinarium, a być może też przejście graniczne z Polską. Szczegóły projektu opisuje magazyn "Polska i Świat" TVN24.

"Rząd regionalny przygotował pełny pakiet propozycji inwestycyjnych na dużą skalę z udziałem kapitału prywatnego i państwowego na Mierzei Wiślanej. Nasze koncepcje będą teraz rozpatrywane przez rząd Federacji Rosyjskiej" - oświadczyło biuro prasowe rządu obwodu kaliningradzkiego.

Inwestycja, o jakiej mowa, to hotele, kempingi, delfinarium i instytut oceanografii - czyli ogromny kurort wypoczynkowy - czytamy. Oprócz kurortu, Rosja rozważa także utworzenie przejścia granicznego na Mierzei Wiślanej.

TVN24 przypomina, że po decyzji polskich władz o przekopie, Rosja mocno krytykowała ten pomysł. Zarzucano wówczas Polsce, że to decyzja polityczna, później że ma ona szkodliwy wpływ na środowisko. Apele nie przyniosły jednak rezultatu, więc Rosja stworzyła alternatywne rozwiązanie - inwestycję na swojej części mierzei.

Rzecznik ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pytany przez TVN24 o spór ze stroną rosyjską, wyjaśnia, że nie ma podstaw prawnych do omawiania z Rosją planów Polski. "Federacja Rosyjska nie ratyfikowała tak zwanej konwencji z Espoo, która mówi o uzgodnieniu transgranicznym, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko"- wyjaśnia.

W przypadku negatywnego wpływu inwestycji na środowisko innego kraju - poszkodowane państwo może domagać się rekompensaty.

"Jeżeli będą to duże inwestycje zrobione bez poszanowania dla przyrody (...), to mogą one wywołać negatywny wpływ na środowisko" - ostrzega Paweł Pomian ze stowarzyszenia ekologicznego Eko-Unia.