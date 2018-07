RPA: Katastrofa samolotu czarterowego. Są ranni

Około 20 osób zostało rannych w katastrofie samolotu czarterowego, do której doszło we wtorek niedaleko lotniska w Tshwane (d. Pretoria), stolicy Republiki Południowej Afryki. Co najmniej jedna osoba jest w stanie krytycznym.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych - podaje portal BBC News, powołując się na rzecznika lokalnych służb ratunkowych ER24 Russela Meiringa.



Cytowany przez agencję Associated Press Meiring powiedział, że wśród poszkodowanych są osoby z lekkimi obrażeniami, ale również ciężko ranni. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny katastrofy ani ile osób było na pokładzie samolotu. W sprawie wszczęto dochodzenie.



Służby ratunkowe zamieściły na swoim Twitterze zdjęcie pokazujące, jak wyjmują ocalałych z płonącego wraku samolotu, który rozbił się na polu.



Samolot ma oznaczenie "Martin's Air Charter" - to dawna nazwa holenderskich linii lotniczych Martinair, która została zmieniona w 1966 roku - informuje BBC News.