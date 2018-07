RPA: Zamordowano 11 taksówkarzy

​W Republice Południowej Afryki nieznani sprawcy zastrzelili 11 taksówkarzy.

Zdjęcie RPA: W branży taksówkarskiej często dochodzi do przemocy (arch.) /AFP

Do napaści doszło wczoraj wieczorem, gdy taksówkarze, należący do tej samej korporacji, wracali minibusem do Johannesburga z pogrzebu kolegi w prowincji Kwa-Zulu Natal w zachodniej części kraju.

Reklama

Na drodze ich pojazd został zatrzymany i ostrzelany. Na miejscu zginęło 11 pasażerów, czterech ciężko rannych trafiło do szpitala.

Jak pisze agencja Reutera, firmy transportowe prowadzą ostrą rywalizację o klientów, często posuwając się do przemocy.