Ruszyły poszukiwania wraku statku brytyjskiego polarnika Ernesta Shakletona

Ruszyła ekspedycja w poszukiwaniu wraku statku brytyjskiego polarnika Ernesta Shakletona. Endurance został zgnieciony lodami Antarktydy w 1915 r. podczas ekspedycji, która miała na celu przejście kontynentu na piechotę. Dokładną lokalizację statku w chwili zatonięcia zanotował nawigator, który systematycznie monitorował sytuację sekstansem.

W kierunku tego miejsca zmierza ekspedycja wyposażona w nowoczesny sprzęt do podwodnego badania oceanu. Lodołamacz brytyjskich uczonych znajduje się obecnie ok. 200 km od miejsca, gdzie zakończyła się trzecia i ostatnia antarktyczna przygoda Shackletona, a zaczęła walka o życie.

Reklama

Endurance został uwieziony w lodach Antarktydy w styczniu 1915 r. W obawie o bezpieczeństwo polarnik zarządził ewakuację na pobliską krę, gdzie założono prowizoryczną bazę. Po dziesięciu miesiącach, gdy szanse na uwolnienie statku okazały się płonne, Shackleton wraz z innymi członkami załogi wyruszył w kierunku oddalonych o kilkaset kilometrów wysp na południowym Atlantyku. Wcześniej dwukrotnie zmieniał położenie obozowisk w nadziei, że wraz z krą lodową uda mu się zbliżyć do lądu.

Ostatecznie po wielu miesiącach załoga Endurance dotarła do maleńkiej wyspy Południowa Georgia, pokonując na łodziach ponad tysiąc kilometrów.

"Pierwszym trudnym etapem naszej ekspedycji jest dotarcie do koordynatów, które znamy" - powiedział z pokładu lodołamacza przewodzący wyprawie prof. Julian Dowdeswell. Jego zdaniem, wrak Endurance powinien znajdować się w promieniu kilku kilometrów od zanotowanego miejsca.

Z uwagi na niską temperaturę wody i ograniczone życie biologiczne istnieje szansa, że niektóre drewniane elementy statku mogły przetrwać do dnia dzisiejszego. Uczeni dysponują dwoma rodzajami podwodnych robotów - pierwszy badać będzie dno oceanu w porcjach po 20 km kwadratowych. Drugi wysłany zostanie po zlokalizowaniu wraku, by szczegółowo go sfotografować.

Ernest Shackleton, organizując wyprawę, podczas której miał przeciąć Antarktydę, pragnął za wszelką cenę przejść do historii polarnictwa. Zaledwie kilka lat wcześniej przegrał walkę o zdobycie bieguna z norweskim polarnikiem Roaldem Amundsenem. Paradoksalnie jego heroiczna walka o przetrwanie stała się największym osiągnięciem Shackletona i do dziś fascynuje historyków.

Bogdan Frymorgen, Magdalena Partyła