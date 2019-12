Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oskarża Polskę o to, że od lat podważa relacje z Rosją. To odpowiedź Moskwy na sobotni komunikat polskiego resortu dyplomacji. Ten z kolei był reakcją na czwartkowe słowa prezydenta Władimira Putina, który ocenił, że to nie Pakt Ribbentrop-Mołotow doprowadził do wybuchu drugiej wojny światowej, a pakt monachijski z 1938 roku. Zarzucił też Polsce, że w 1938 roku współuczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji.

Zdjęcie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa /Wojtek Laski/East News /East News

We wczorajszym komunikacie polski MSZ napisał, że słowa Putina odnotował "z niepokojem i niedowierzaniem". Resort uznał, że rosyjska narracja "prezentuje fałszywy obraz wydarzeń" sprzed 80 lat.

W niedzielę rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa w rozmowie z agencją TASS zarzuciła Polsce, że od lat podważa dobre stosunki z Rosją. W jej opinii, świadczy o tym agresywna retoryka, burzenie pomników "walczących z faszyzmem" i ważna rola w uchwalaniu przez Unię Europejską antyrosyjskich sankcji.

W sobotnim komunikacie polskie MSZ napisało, że wypowiedzi rosyjskiego prezydenta nawiązują do stalinowskiej propagandy. Ministerstwo przypomniało, że w 1932 roku podpisano pakt o nieagresji między Moskwą a Warszawą. Mimo tego, to decyzją władz w Moskwie w 1937 roku NKWD przeprowadziła tak zwaną Operację Antypolską, podczas której zamordowano około 111 tysięcy osób.

W oświadczeniu wskazano też na bliskie relacje Sowietów i nazistowskich Niemiec, których kulminacją był pakt Ribbentrop-Mołotow. Jak napisano, w jego wyniku "pod okupacją Związku Sowieckiego znalazło się 52 procent terytorium Polski z 13 milionami ludności, poddanej następnie masowym represjom", podzielono też Europę Wschodnią "na niemiecką i sowiecką strefę wpływów, pogwałcając suwerenność Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii".

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało także do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie prac Grupy do spraw Trudnych.