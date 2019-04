Coraz bardziej prawdopodobna jest wizyta Donalda Trumpa 1 września w Polsce. Prezydent USA może wówczas ogłosić powstanie Fort Trump i zniesienie wiz dla Polaków - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Według gazety decyzja zależy m.in. od przyspieszenia uzgodnień w sprawie tzw. Fortu Trump, czyli obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent USA miałby ogłosić wzmocnienie amerykańskich sił w Polsce właśnie podczas wizyty 1 września. Dziennik uważa, że odbyłoby się to w południe na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Jak pisze "Rz", rokowania między Warszawą i Waszyngtonem nabierają tempa. "Amerykanie zasygnalizowali polskim partnerom, że Trump zastanawia się nad zaproszeniem Andrzeja Dudy do Białego Domu już w połowie czerwca, aby rozstrzygnąć ostatnie spory w sprawie rozbudowy amerykańskich baz w Polsce" - podaje dziennik.

Opierając się na trzech niezależnych polskich i amerykańskich źródłach, "Rzeczpospolita" pisze, że Andrzej Duda miał w czerwcu polecieć do USA z wizytą gospodarczą na zachodnie wybrzeże, jeśli jednak obaj przywódcy osiągną wstępne porozumienie, to zniknie przeszkoda dla ogłoszenia przez Trumpa amerykańskiej inicjatywy wojskowej.

Biały Dom mobilizuje Pentagon

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski potwierdził "Rz", że zaproszenie dla prezydenta Trumpa na 1 września jest aktualne. "Prezydent Duda poleci w czerwcu do USA. Jednak to Biały Dom ogłasza kalendarz zajęć Donalda Trumpa i robi to z niewielkim wyprzedzeniem" - zaznaczył cytowany przez dziennik min. Szczerski.

Według gazety obecnie mówi się o dywizji amerykańskiej w Polsce, "jednak Biały Dom już od pewnego czasu mobilizuje Pentagon do intensyfikacji rozmów".

Gazeta spekuluje, że za wrześniową wizytą przemawiają wybory do Sejmu na jesieni oraz wsparcie dla reelekcji Trumpa przez Polonię.

Trump ogłosi zniesienie wiz?

"Z naszych informacji wynika, że w Warszawie Trump mógłby także złożyć deklarację w sprawie zniesienia wiz dla Polaków. I to mimo że rok rozliczeniowy w USA kończy się dopiero 30 września - wtedy będzie wiadomo, ilu naszym rodakom odmówiono wiz (odsetek ten musi spaść poniżej 3 proc.)" - pisze poniedziałkowa "Rz".

"Prezydent miałby też ogłosić ważne inicjatywy gospodarcze, szczególnie w energetyce" - stwierdza dziennik, sugerując, że może chodzić o budowę elektrowni jądrowych przez Westinghouse.

"Rzeczpospolita" zwraca też m.in. uwagę, że sprzyjające dla wizyty są wyniki gospodarcze w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie 13 mld dol. - co prawda z 2,6 mld dol. deficytem po stronie amerykańskiej, ale ze wzrostem do 5 proc. importu do Polski amerykańskiej ropy i węgla.

Współpracy służą też duże kontrakty obronne Polski - m.in. niedawna sugestia o możliwości zakupu samolotów F-35 - zaznacza dziennik.