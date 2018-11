Rzym: Kolejne szczątki kostne znaleziono w piwnicy nuncjatury

W piwnicy nuncjatury apostolskiej w Rzymie, eksterytorialnego gmachu Watykanu, odkryto we wtorek kolejne szczątki kostne - podały włoskie media, powołując się na śledczych.

We współpracy z Watykanem włoski wymiar sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Pierwsze szczątki, należące prawdopodobnie do dwóch osób, znalezione zostały w Villa Giorgina pod koniec października.

Według wstępnych ustaleń są to m.in. kości młodej kobiety o drobnej budowie. Zarówno te odkryte wcześniej, jak i znalezione obecnie fragmenty czaszki zostały skierowane do badań DNA, by ustalić płeć i wiek, a także prawdopodobny czas zgonu.

Dokonane w czasie prac budowlanych odkrycie w podziemiach siedziby nuncjatury we Włoszech, czyli ambasady Watykanu, otworzyło na nowo sprawę niewyjaśnionego dotąd zaginięcia w czerwcu 1983 r. córki pracownika Stolicy Apostolskiej Emanueli Orlandi. Nastolatka zniknęła w biały dzień w Rzymie, a wieloletnie śledztwo nigdy nie potwierdziło żadnej z licznych wysuwanych hipotez, co się z nią stało.

W tym okresie zaginęła w Wiecznym Mieście również bez śladu inna nastolatka Mirella Gregori. Od krewnych obu zaginionych pobrano materiał DNA, który rzymskie laboratorium kryminalistyczne porówna z uzyskanym ze znalezionych szczątków.

