Sąd w USA orzekł w poniedziałek, że Korea Północna ma zapłacić 501 mln dolarów odszkodowania za tortury i śmierć amerykańskiego studenta Ottona Warmbiera.

Zdjęcie Warmier w Korei Północnego, zdj. z 2016 roku / Jon Chol Jin, AP /East News

"Korea Północna jest odpowiedzialna za tortury, porwanie, pozasądową egzekucję Ottona Warmbiera, a także za szkody wyrządzone jego matce i ojcu" - powiedziała sędzia Beryl Howell.

Rodzice Warmbiera pozwali Pjongjang w kwietniu.

Wyrok, jak zaznacza Associated Press, ma w dużej mierze znaczenie symboliczne, gdyż nie istnieją mechanizmy, za pomocą których Korea Północna mogłaby być zmuszona do zapłaty odszkodowania.

22-letni Otto Warmbier pojechał na wycieczkę do Korei Północnej pod koniec 2015 roku. Został tam aresztowany i skazany na 15 lat pobytu w obozie pracy za próbę zabrania propagandowego plakatu, który wisiał w jego hotelu. W więzieniu spędził ponad 17 miesięcy. W czerwcu ub.r. został w stanie śpiączki przetransportowany do USA, parę dni po przylocie do kraju zmarł.

Eksperci orzekli, że bezpośrednią przyczyną zgonu studenta było niedotlenienie i niedokrwienie mózgu, wywołane urazem głowy.