Salvini o rozmowach z Orbanem: Musimy zbudować inną Europę

Wicepremier Włoch, szef MSW i lider Ligi Matteo Salvini powiedział w środę, że chce z premierem Węgier Viktorem Orbanem zbudować inną Europę niż obecnie. W czasie wiecu w Tivoli koło Rzymu Salvini mówił o swej planowanej na czwartek podróży do Budapesztu.

Zdjęcie Matteo Salvini /AFP

"Jutro zobaczę się z węgierskim premierem Viktorem Orbanem, z którym musimy zbudować inną Europę - taką, która będzie kontrolować granice i chronić naszą kulturę" - oświadczył Salvini.

Reklama

W czasie wizyty w Budapeszcie spotka się również z węgierskim ministrem spraw wewnętrznych, wicepremierem Sandorem Pinterem.

Orban w opublikowanym w środę wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Stampa" powiedział: "Będziemy rozmawiać nie tylko na tematy dwustronne, ale także o sprawach partyjnych. A potem pojedziemy do Roszke na granicy z Serbią, by pokazać mu (Saliviniemu - PAP), jak my jej bronimy".