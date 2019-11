Samolot z papieżem Franciszkiem w drodze powrotnej z Tokio do Rzymu we wtorek przeleci m.in. nad terytorium Polski. Zgodnie z tradycją, papież wysyła telegramy do przywódców wszystkich państw, nad którymi leci. Zatem taką depeszę dostanie też prezydent Andrzej Duda.

Samolot japońskich linii w ciągu ponad 13-godzinnego lotu przeleci nad Rosją, Finlandią, Estonią, Łotwą , Litwą, Polską, Czechami, Austrią, Słowenią i Chorwacją.

Kurtuazyjne telegramy z pozdrowieniami i życzeniami dla narodów tych krajów dostaną wszyscy prezydenci, także przywódca Włoch, Sergio Mattarella.

Treść telegramów ogłosi Watykan.

Z Tokio Sylwia Wysocka