Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przedstawiła nagrania, które mają świadczyć o tym, że ukraińskie okręty w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej zostały zaatakowane przez Rosjan z powietrza.

Zdjęcie Dwa ukraińskie kutry oraz holownik zostały ostrzelane, a następnie zajęte przez rosyjskie siły specjalne. /SPUTNIK Russia /East News

25 listopada Rosjanie ostrzelali i przejęli trzy okręty ukraińskiej marynarki wojennej.

Na konferencji prasowej wiceszef SBU Ołeh Frołow zaprezentował zdobyte przez Ukrainę podsłuchy z rozmów pilotów rosyjskich jednostek powietrznych, które brały udział w ataku na ukraińskie okręty.

Z rozmów wynika, że wykorzystano tak zwane ołówki - chodzi tu o niekierowane pociski. Jak podkreślił Ołeh Frołow, doszło do bojowego wystrzelenia dwóch rakiet przez myśliwiec SU-30 i dwóch rakiet przez helikopter szturmowy Ka-52.

Według danych SBU ukraińskie okręty zostały też ostrzelane z rosyjskich okrętów za pomocą broni wielkokalibrowej, następnie rosyjskie jednostki specjalne przeprowadziły szturm na ukraińskie okręty.

Radio Swoboda: Ukraińscy marynarze w areszcie

Ukraińscy marynarze z zatrzymanych przez Rosję okrętów, którzy decyzją sądu na anektowanym przez Rosję Krymie znaleźli się w areszcie, są wywożeni poza półwysep - podało w czwartek Radio Swoboda, powołując się na aktywistów tatarskich na Krymie i adwokatów.



Aktywista tatarski Nariman Dżemlał, powołując się na adwokatów zatrzymanych, powiedział, że w czwartek niektórzy z 24 marynarzy zostali wysłani do Moskwy. Ci zaś, którzy zostali ranni w niedzielnym incydencie i znajdowali się w Kerczu, zostali przewiezieni w czwartek do Symferopola.

Informację tę podano na stronie internetowej Krym.Realii. Jest to projekt medialny Radia Swoboda, rosyjskiej redakcji Radia Wolna Europa. Nie jest jasne, ilu marynarzy zostało wywiezionych poza Krym - zastrzegła redakcja.



Dodała jednocześnie, że adwokaci Dżemil Temiszew i Emine Awamilewa potwierdzili informację o wywożeniu marynarzy z Krymu.



Podobne informacje przekazał w Kijowie szef działającego na Ukrainie samorządu Tatarów krymskich Medżlisu, Refat Czubarow. "Zaczęły dochodzić do nas niezrozumiałe informacje, że nasi ukraińscy marynarze mogą być przewiezieni do Lefortowa, czyli aresztu śledczego FSB (rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa). Są to na razie niepotwierdzone informacje" - powiedział Czubarow w rozmowie z ukraińską stacją telewizyjną "Priamyj".





Stan wojenny

W związku z atakiem, a także zagrożeniem inwazji ze strony Rosji ukraińskie władze ogłosiły stan wojenny w 10 ukraińskich obwodach graniczących z Rosją, a także z Morzem Czarnym i Azowskim.

Stan wojenny obowiązuje od 26 listopada do 26 grudnia.