W centrum Panamy doszło do incydentu z udziałem papieża Franciszka - informuje AFP. Podczas przejazdu papieskiej kolumny mężczyzna z tłumu sforsował barierki i podbiegł do pojazdu przewożącego papieża.

Zdjęcie Papież Franciszek przyleciał do Panamy w środę /Marvin RECINOS / AFP /AFP

Papież Franciszek przybył do Panamy w środę na 34. Światowe Dni Młodzieży. Oficjalna ceremonia powitalna miała miejsce w czwartek rano czasu lokalnego w Pałacu Prezydenckim z udziałem Juana Carlosa Varela Rodrigueza, prezydenta kraju.

Reklama

Jak informuje AFP, tuż po przylocie papieża Franciszka do Panamy doszło do groźnie wyglądającego incydentu. W czasie przejazdu ojca świętego w kierunku siedziby Nuncjatury Apostolskiej, nieznany mężczyzna przeskoczył barierki odgradzające tłum od trasy przejazdu papieskiej kolumny i podbiegł do samochodu przewożącego Franciszka. Zdarzenie uchwyciły kamery AFP.

Na nagraniu widać szybką reakcję ochrony - samochód z papieżem Franciszkiem natychmiast skręcił w lewo i przyspieszył, gdy mężczyzna podbiegł w jego kierunku. Z pozostałych samochodów wychylili się również ochroniarze, by upewnić się, że bezpieczeństwu papieża nic nie zagraża.

Na Światowe Dni Młodzieży przybyło do Panamy ponad 200 tys. osób, w tym prawie 4 tys. Polaków.