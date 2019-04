Rozszerzenie działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata - przewiduje znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa o Karcie Polaka.

Zdjęcie Sejm; zdj. ilustracyjne /Fot. Stanislaw Kowalczuk /East News

Za nowelą głosowało 410 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Reklama

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka zakłada rozszerzenie działania Karty na wszystkie kraje świata. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

W piątek Sejm wprowadził cztery poprawki, zgłoszone wcześniej do projektu przez klub PiS. Jedna z nich precyzuje, że konsul lub wojewoda (w wypadku, gdy rząd w drodze rozporządzenia wyznaczy go jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka) wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania Karty Polaka nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez właściwe organy informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów administracji publicznej.

Inna poprawka precyzuje termin, gdy konsul lub wojewoda, wydaje decyzję o przedłużeniu ważności Karty Polaka albo odmowie przedłużenia jej ważności - może to zrobić nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez właściwe organy informacji służb. Przyjęto również, że ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, a nie 14, jak pierwotnie zakładał projekt noweli.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

W wyniku nowelizacji ustawy z 2016 r. posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.