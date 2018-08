Senat USA przyjął ustawę o budżecie Pentagonu. Jest w niej mowa o Polsce

Senat USA przyjął w środę ustawę o budżecie obronnym USA wartym 761 mld dol. W ubiegłym tygodniu zaaprobowała ją Izba Reprezentantów. Ustawa zawiera także listę uwarunkowań dotyczących decyzji o rozmieszczeniu na stałe grupy bojowej wojsk USA w Polsce.

Budżet obronny USA uzyskał poparcie 87 senatorów z obu partii politycznych, 10 było przeciw. Budżet trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa.

W budżecie Kongres zobowiązuje Pentagon do przygotowania do 1 marca 2019 roku raportu w sprawie możliwości i celowości stałego stacjonowania w Polsce brygadowej grupy bojowej amerykańskich wojsk lądowych. Pentagon ma ocenić, czy obecność takiej jednostki wzmocniłaby odstraszanie Rosji przed agresją w Europie Wschodniej, i jakie działania mogłaby podjąć Moskwa w odpowiedzi na utworzenie stałej bazy w Polsce.



Raport ma także zawierać ocenę międzynarodowych konsekwencji stałej obecności amerykańskiej brygady w Polsce, w tym politycznych skutków wewnątrz NATO. Analitycy Pentagonu mają także przekazać Kongresowi informację o możliwych lokalizacjach bazy, terminach, wymaganiach logistycznych, kosztach inwestycji po stronie polskiej i amerykańskiej oraz koniecznych porozumieniach dwustronnych. Raport ma być jawny, choć może zawierać aneksy objęte klauzulą tajności.



Zapisy budżetu obronnego USA nie przesądzają, czy amerykańska baza powstanie w Polsce. Jednak po raz pierwszy propozycja taka przybrała formalny charakter, a Kongres zaaprobował przeznaczenie funduszy federalnych na odpowiednie analizy.



Zobowiązanie Pentagonu do przygotowania analizy zasadności rozlokowania w Polsce na stałe brygady wojsk lądowych, to nie jedyny zapis dotyczący Polski w budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych. W innym punkcie Kongres zobowiązuje Pentagon, by w ramach wzmocnienia ochrony sojuszników w Europie, wzmocnił współpracę wojskową z Polską, między innymi poprzez dalsze stacjonowanie sił USA w Polsce oraz zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń i manewrów wojskowych.



Ustawa, w hołdzie umierającemu na raka mózgu republikańskiemu senatorowi Johnowi McCainowi, nazwana została "Ustawą o autoryzacji wydatków na obronę narodową im. Johna McCaina" (John McCain National Defense Authorization Act - NDAA).

Wcześniej ostateczny jej projekt został uzgodniony w ramach tzw. konferencji ustawodawczej przedstawicieli obu izb amerykańskiego parlamentu: Izby Reprezentantów i Senatu.

Zakłada ona zwiększenie wydatków na siły amerykańskie stacjonujące w Europie i na zwiększenie obecności amerykańskiej na wschodnich rubieżach Sojuszu.