Seria eksplozji na Sri Lance. Celem kościoły i hotele

Co najmniej 20 osób zginęło, a 160 zostało rannych w sześciu eksplozjach, do których doszło w niedzielę wielkanocną na Sri Lance - podaje Reuters, cytując lokalne media. Źródła w policji poinformowały, że do wybuchów doszło w trzech kościołach i trzech hotelach.

Zdjęcie Sri Lanka: Co najmniej 20 zabitych i 160 rannych w sześciu eksplozjach /Ishara S. KODIKARA /AFP

Eksplozje miały miejsce m.in. w kościele na północy stołecznego Kolombo i w hotelach w tym mieście oraz w świątyni w Migamuwie - mieście leżącym około 30 km na północ od stolicy. Do wybuchów w kościołach doszło w czasie mszy świętej.

Źródła w służbach bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Associated Press, podały, że do wybuchów doszło prawie jednocześnie w sześciu miejscach.

Na razie nie podano więcej szczegółów ani możliwych przyczyn tragedii.