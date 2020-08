Bloger Siarhiej Cichanouski, mąż rywalki Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi, został we wtorek (18 sierpnia) przewieziony z aresztu w Mińsku do miejscowości Żodzino - poinformowało centrum obrony praw człowieka Wiasna.

Zdjęcie Białorusini demonstrujący przed aresztem, w którym przebywał mąż Cichanouskiej. //TATIANA ZENKOVICH /PAP/EPA

We wtorek około południa kilkaset osób zebrało się pod murami aresztu, by złożyć Cichanouskiemu życzenia z okazji przypadających na ten dzień jego 42. urodzin.

Reklama

Według niezależnych mediów przyczyną przeniesienia są właśnie manifestacje pod aresztem na ul. Waładarskaha w Mińsku, gdzie dotąd przebywał.

Przebywająca na Litwie Cichanouska podkreśliła w opublikowanym prze siebie materiale wideo, że jej mąż został zatrzymany w Grodnie w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa, którego się nie dopuścił. Jak dodała, była to "prowokacja służb specjalnych". - Żeby milczał, nie uczestniczył w kampanii wyborczej, oczerniono go, podrzucono mu pieniądze, oskarżyli go o to, że nie działał szczerze, tylko w interesach innego państwa - stwierdziła.