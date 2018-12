Skazany prawnik obciąża Donalda Trumpa

Donald Trump zlecił zapłacenie dwóm kobietom za milczenie podczas kampanii prezydenckiej w 2016 r. - oświadczył jego były osobisty prawnik Michael Cohen w wywiadzie dla ABC News.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

"Polecił mi dokonać tych płatności. Polecił mi zaangażować się w te sprawy" - powiedział Cohen, skazany w tym tygodniu na karę pozbawienia wolności m.in. za złamanie zasad dotyczących finansów kampanii wyborczych.

Reklama

Trump zapewniał w czwartek, że nigdy nie polecał Cohenowi łamania prawa.

Zeznania prawnika

Cohen został w środę skazany na trzy lata więzienia, m.in. za opłacenie w czasie kampanii wyborczej milczenia kobiet - aktorki filmów porno Stormy Daniels i byłej modelki "Playboya" Karen McDougal - które twierdziły, że miały romanse z Trumpem, oraz za złożenie fałszywych zeznań w Kongresie USA.

Cohen zeznał, że zapłacił tym kobietom na polecenie Trumpa, co oznacza, że prezydent mógł być zamieszany w przestępstwo federalne. Podczas rozprawy mówił, że "ślepa lojalność wobec Trumpa sprowadziła go na złą drogę".

Trump: On powinien znać prawo

Trump wcześniej utrzymywał, że nic nie wiedział o opłaceniu milczenia Daniels i McDougal, ale we wtorkowym wywiadzie dla Reutera powiedział, że zapłacenie im nie było pogwałceniem prawa wyborczego. W czwartek prezydent zdystansował się od popełnionych przez Cohena przestępstw.

"Nigdy nie nakazywałem Michaelowi Cohenowi łamania prawa. On jest prawnikiem i powinien znać prawo. To się nazywa 'porada prawna' i prawnik ponosi wielką odpowiedzialność, jeśli popełni błąd. Za to dostają pieniądze (...). Cohen został uznany za winnego wielu zarzutów niezwiązanych ze mną i przyznał się do dwóch zarzutów dotyczących kampanii, które nie miały charakteru kryminalnego (...). Zgodził się przyznać do tych zarzutów, aby wprowadzić w zakłopotanie prezydenta i dostać znacznie łagodniejszy wyrok" - napisał Trump w serii opublikowanych w czwartek tweetów.

Śledztwo Roberta Muellera

Cohen jest pierwszą osobą z bliskiego kręgu współpracowników Trumpa, która została skazana w efekcie śledztwa prowadzonego przez prokuratora specjalnego Roberta Muellera. Celem dochodzenia jest wyjaśnienie sprawy domniemanych prób wpływania przez Rosję na wyniki wyborów prezydenckich w USA w 2016 r. i domniemanych kontaktów Rosjan ze sztabem Trumpa.