Skradziony obraz Pabla Picassa został odnaleziony po 20 latach. Było to możliwe dzięki pracy holenderskiego detektywa Arthura Branda. O odnalezieniu "Portretu Dory Maar" Picassa mężczyzna poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zdjęcie Arthur Brand /NIKLAS HALLE'N /AFP

Namalowane w 1938 roku dzieło o wartości 25 milionów euro zostało skradzione w 1999 roku z jachtu jednego z saudyjskich szejków zacumowanego u wybrzeży Francji. Wcześniej, do 1973 roku - a więc do śmierci Pabla Picassa - było powieszone w domu artysty. Po czteroletnim śledztwie zostało znalezione u biznesmena, który był przekonany, że kupił je legalnie. Tytułowa Dora Maar to fotografka, która przez kilka lat była związana z Picassem. Według detektywa, obraz od czasu kradzieży dziesięciokrotnie zmieniał właściciela.

Reklama

W zeszłym roku w Monako Arthur Brand odnalazł bizantyjską mozaikę z VI wieku, skradzioną w 1970 roku. W 2015 roku natrafił w Niemczech na nazistowskie dzieła sztuki, m.in rzeźbę dwóch gigantycznych rumaków dłuta Josefa Thoraka, która dawniej stała pod Kancelarią Rzeszy w Berlinie - czyli siedzibą Adolfa Hitlera.