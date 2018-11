"Śledztwo ws. dziennikarza oczyści z podejrzeń następcę tronu"

Saudyjski książę, miliarder i biznesmen Al-Walid ibn Talal powiedział w wyemitowanym w niedzielę programie amerykańskiej stacji Fox News, że śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego oczyści z podejrzeń następcę saudyjskiego tronu.

Zdjęcie Dżamal Chaszodżidżi zaginął 2 października /OZAN KOSE /AFP

W programie "Sunday Morning Futures" zaapelował do władz Arabii Saudyjskiej o jak najszybsze upublicznienie wyników dochodzenia.

Reklama

Wyraził opinię, że śledztwo wykaże, iż następca saudyjskiego tronu i de facto władca królestwa Muhammad ibn Salman nie był zamieszany w śmierć krytycznego wobec władz w Rijadzie dziennikarza.

"Dajmy (śledczym) czas na doprowadzenie dochodzenia do końca. (...) Uważam, że książę (Muhammad ibn Salman) zostanie w 100 proc. oczyszczony i uniewinniony" - podkreślił.

Współpracujący m.in. z dziennikiem "Washington Post" Chaszodżdżi zaginął 2 października po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule, do którego udał się, by załatwić formalności związane z planowanym ślubem.

Arabia Saudyjska przez długi czas zaprzeczała, że dziennikarz mógł zostać zabity, i dopiero po ponad dwóch tygodniach przyznała, że tak się stało, a później - że został on zabity umyślnie. Tureckie władze, które prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, twierdzą, że Chaszodżdżi został "zgodnie z wcześniej przygotowanym planem" uduszony zaraz po wejściu do konsulatu.

W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że zabójstwo Chaszodżdżiego zostało zlecone "na najwyższych szczeblach" rządu Arabii Saudyjskiej. Ostrzegł, że za podobne działania na terytorium Turcji, która należy do NATO, grożą poważne konsekwencje.

W opublikowanym również w piątek liście otwartym ponad 100 artystów, dziennikarzy i innych osobistości - w tym Margaret Atwood, J.K. Rowling, Meryl Streep i Bob Woodward - zaapelowało do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o niezależne śledztwo, które ustaliłoby okoliczności zabójstwa dziennikarza i doprowadziło do ukarania winnych.