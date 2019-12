Policja poinformowała w czwartek o postawieniu byłemu premierowi Słowacji Robertowi Fico zarzutu wychwalania czynów karalnych. Za akceptację dla rasistowskich wypowiedzi byłego posła Milana Mazurka, byłemu szefowi rządu grozi pięć lat więzienia

Zdjęcie Były premier Słowacji Robert Fico /Attila Kisbenedek /AFP

Liderowi ugrupowania Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD), najsilniejszej partii politycznej na Słowacji, postawiono zarzut akceptowania przestępstwa popełnionego przez Mazurka, byłego posła Partii Ludowej Nasza Słowacja, prawomocnie skazanego we wrześniu za podżeganie do nienawiści wobec innych osób z powodu ich przynależności do określonej rasy, narodu, narodowości lub grupy etnicznej.

Reklama

Mimo wyroku byłego posła, Fico publicznie w dalszym ciągu wyrażał akceptację dla jego obraźliwych wypowiedzi pod adresem słowackich Romów.

Robert Fico: "Powiedział to, co myśli cały naród"

Mazurek w 2016 roku w jednej z audycji lokalnego prywatnego radia zarzucił Romom nieprzystosowanie społeczne i używał wobec nich obelżywych określeń. Przekonywał, że państwo powinno interweniować, aby "Cyganie nie robili przemysłu z rodzenia dzieci". Mazurek musiał zapłacić 10 tys. euro i stracił mandat poselski.

Fico, w nagraniu wideo opublikowanym w internecie stwierdził, że "Mazurek powiedział to, co myśli cały naród". "Jeżeli skażecie kogoś za prawdę, zrobicie z niego bohatera narodowego" - oświadczył. Dodał, że organy ścigania często podejmują działanie pod presją mediów, zamiast opierać się na faktycznych dowodach.

Na profilu Fico materiał obejrzało około 200 tys. osób.

Z Bratysławy Piotr Górecki.