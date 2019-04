Słowackie media informują w piątek o akcji policji w Kolarovie na południu kraju, gdzie prawdopodobnie poszukiwana jest broń, z której w lutym ub.r. zabito dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczoną Martinę Kusznierovą. Do zabójstwa miał przyznać się Miroslav M.

Policja ani Urząd Specjalnego Prokuratora(USP), które prowadzą postępowanie w sprawie podwójnego morderstwa, oficjalnie nie potwierdziły celu przeszukań w Kolarovie. "Na pytania dotyczące przebiegu postępowania dowodowego, w związku z niejawnością postępowania przygotowawczego, nie możemy odpowiadać. W związku z trwającym śledztwem nie będziemy się na tym etapie wypowiadać" - powiedziała agencji TASR rzeczniczka USP Jana Tokolyova.

Dziennikarze obecni na miejscu informują m.in. o przeczesywaniu przez policyjnych płetwonurków dna rzeki Wag. Zdaniem nieoficjalnych informacji mediów to właśnie do rzeki mógł wyrzucić broń Miroslav M., który podczas przesłuchania i później, podczas wizji lokalnej w miejscu, gdzie zginęli reporter i jego narzeczona, miał przyznać się do popełnienia zbrodni.

Kim jest zabójca Kuciaka?

Miroslav M. do tej pory traktowany był jako uczestnik zabójstwa dziennikarza i jego narzeczonej, który głównego sprawcę Tomasza Sz. przywiózł do domu Kuciaka w miejscowości Velka Macza w środkowej Słowacji. M. to były żołnierz, kuzyn Tomasza Sz., razem z którym jest także podejrzany o dokonanie innej zbrodni - zabójstwa biznesmena Petera Molnara, mającego firmę w Kolarowie. Niewykluczone więc, piszą słowackie media, że policja może poszukiwać broni związanej z drugim zabójstwem.

Prokurator oskarżył pięć osób

O zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej specjalny prokurator oskarżył pięć osób. Poza Miroslavem M. i Tomaszem Sz. zarzuty usłyszeli pośrednicy zbrodni: Zoltan A. oraz Alena Z., a także główny zdaniem śledczych inicjator morderstwa biznesmen z dobrymi kontaktami wśród polityków partii rządzącej Kierunek-Socjaldemokracja (SMER-SD) Marian K.

Zabójstwo Kuciaka i jego narzeczonej w lutym 2018 r. wywołało kryzys polityczny i doprowadziło do serii zmian w rządzie. Pod wpływem masowych protestów, największych od upadku komunizmu w 1989 r., premier Robert Fico zrezygnował ze stanowiska i przekazał urząd Peterowi Pellegriniemu. Zmiany zaszły także w kierownictwie prokuratury i policji.

Piotr Górecki