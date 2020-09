Rosja wysłała żołnierzy na Białoruś - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. W poniedziałek (14 sierpnia), w obwodzie brzeskim, w pobliżu granic Polski, rozpoczynają się rosyjsko-białoruskie manewry "Słowiańskie Braterstwo 2020".

Zdjęcie Rosyjskie wojsko, zdj. ilustracyjne /AFPTV /AFP

Manewry "Słowiańskie Braterstwo" organizowane są od pięciu lat. W tym roku miała w nich uczestniczyć również Serbia, ale Belgrad zrezygnował w związku z trudną sytuacją polityczną na Białorusi.



Do takiej samej decyzji namawiali prezydenta Rosji niezależni komentatorzy, ale Moskwa zdecydowała się wysłać na Białoruś 300 spadochroniarzy i 70 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego.



Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w sierpniu, pod pretekstem zagrożenia ze strony państw NATO, Alaksandr Łukaszenka przerzucił do obwodu grodzieńskiego, graniczącego z Polską i Litwą, część jednostek wojskowych.



Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych, takie działania stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Manewry potrwają do 25 września.