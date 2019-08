Przebywający na wakacjach w Bułgarii Brytyjczycy zarazili się chorobą legionistów - informuje BBC. Mężczyźni zmarli niedługo po powrocie do domu.

BBC informuje, że obaj mężczyźni spędzali wakacje w tym samym hotelu - Kalofer w regionie Słonecznego Brzegu w Bułgarii. Także w przypadku obu ofiar, przewoźnikiem organizującym wakacje było biuro podróży Jet2.

Pierwsza ofiara to 43-latek, który zachorował już podczas pobytu w Bułgarii. Po powrocie do domu poczuł się jeszcze gorzej i trafił do szpitala. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

Druga ofiara to 75-latek. Mężczyzna z podobnymi objawami zmarł miesiąc po powrocie z wakacji. Rodziny ofiar dotarły także do trzeciego mężczyzny, który skarżył się na podobne dolegliwości po pobycie w tym samym miejscu. Trzecia osoba po leczeniu na intensywnej terapii została wypisana ze szpitala.

Biuro podróży Jet2 tłumaczy, że przeprowadzono badania, które nie wykazały, by do zakażenia mogło dojść na terenie hotelu Kalofer. Jednocześnie podjęto jednak decyzję, by kolejnym turystom zapewnić zakwaterowanie w innym hotelu. Sprzedaż wycieczek do tego ośrodka wstrzymano na 2019 i 2020 rok.

Choroba legionistów to zakaźne schorzenie dróg oddechowych. Bakteria legionellozy rozprzestrzenia się w organizmie człowieka bardzo szybko. Wykrywana jest w naturalnych zbiornikach wodnych, basenach, czy instalacjach wodno-kanalizacyjnych szpitali i hoteli. Choroba objawia się gorączką i dreszczami. W następnej kolejności pojawiają się bóle głowy, wymioty, biegunka i kaszel. Bez podjęcia odpowiedniego i szybkiego leczenia, choroba ta prowadzi do śmierci.