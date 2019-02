Śnieg w Las Vegas

Zimowa burza sprowadziła opady śniegu nad Las Vegas, co w tym znanym z kasyn mieście na pustyni Mojave zdarza się bardzo rzadko. Pod słynnym znakiem "Welcome to Las Vegas", witającym przybyszów od 1959 r., ludzie ulepili bałwana.

Zdjęcie W Las Vegas spadł śnieg /ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Śnieg zaczął padać w środę wieczorem.

W międzynarodowym porcie lotniczym im. McCarrana biały puch, który tak obficie pojawił się tam po raz pierwszy od dekady, bardzo skomplikował sytuację. Opóźnienia startów sięgały w czwartek ponad dwóch godzin, a około 100 lotów trzeba było w ogóle odwołać.

"Nie mamy pługów śnieżnych" - przyznała rzeczniczka tego portu lotniczego Christine Crews.

Zdjęcie Pod słynnym znakiem "Welcome to Las Vegas" ludzie ulepili bałwana / SAM MORRIS / LAS VEGAS NEWS BUREAU / PAP/EPA

Opady śniegu naraziły też na trudności kierowców w rejonie Las Vegas. Doszło do wielu kolizji. Na prowadzącej przez przełęcz autostradzie między Las Vegas a Pahrump wprowadzono obowiązek zakładania łańcuchów na koła.



Na niektórych przedmieściach pokrywa śnieżna ma ponad 17 cm. Jeden z mieszkańców zademonstrował to zdjęciem zatkniętej w śnieg linijki.