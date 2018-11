Co najmniej 17 osób zginęło w piątkowych samobójczych atakach bombowych w pobliżu hotelu w somalijskiej stolicy Mogadiszu - poinformowała lokalna policja. Do zamachów nie przyznała się jak do tej pory żadna organizacja terrorystyczna.

Do dwóch wybuchów w samochodach doszło naprzeciwko jednego z rządowych budynków. Po eksplozjach służby bezpieczeństwa otworzyły ogień - przekazała policja. 20 minut później doszło do trzeciego wybuchu na ruchliwej ulicy.