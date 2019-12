Liczba ofiar śmiertelnych wybuchu samochodu pułapki w sobotę rano na zatłoczonym punkcie kontrolnym w stolicy Somalii Mogadiszu wzrosła do co najmniej 73 - podały źródła medyczne. Był to jeden z największych śmiercionośnych ataków w ostatnich latach w tym kraju.

Zdjęcie Miejsce, w którym doszło do eksplozji /SAID YUSUF WARSAME /PAP/EPA

Dyrektor szpitala Madina dr Mohamed Yusuf powiedział, że do kliniki przywieziono 73 ciała, lecz liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć. Zanotowano też ponad 50 osób rannych, z których część trafiła do szpitala.

Większość zabitych to uczniowie i studenci, którzy wracali po miejscowym weekendzie do szkół. Według policji wśród zabitych dwie osoby miały obywatelstwo tureckie.

Do tej pory żadna organizacja nie przyznała się do dokonania zamachu. W Somalii celem ataków budynki użyteczności publicznej są często celem ataków powiązanej z Al-Kaidą islamistycznej organizacji Al-Szabab, wpisanej przez wiele krajów na listę grup terrorystycznych, która stara się obalić wspierany przez ONZ rząd Somalii.

Somalia jest pogrążona w krwawej wojnie domowej od 1991 roku. Choć ekstremiści ponieśli w ostatnich latach straty, ich ugrupowanie nadal przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii, w tym w stolicy. Walczą oni o narzucenie Somalii surowej wersji islamu i obalenie prozachodniego rządu.

Najkrwawszy w historii Somalii podwójny zamach przy użyciu dwóch ciężarówek z materiałami wybuchowymi w październiku 2017 roku w Mogadiszu kosztował życie 512 osób; 295 osób zostało rannych.

Sobotni atak wzmaga obawy co do gotowości somalijskich sił zbrojnych do przejęcia w nadchodzących miesiącach od sił Unii Afrykańskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.