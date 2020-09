Sondaż: Co Ukraińcy sądzą o protestach na Białorusi?

Mniej niż połowa Ukraińców popiera protesty na Białorusi. Około jednej trzeciej badanych stoi po stronie Alaksandra Łukaszenki - wynika z najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS). Wyniki badania opublikowano w czwartek (24 września).

Zdjęcie Pokojowy protest w Mińsku / Sergei Bobylev/TASS /Getty Images

Respondenci odpowiadali na następujące pytanie: kogo pan/pani popiera bardziej - protestujących czy Łukaszenkę. 45,3 proc. badanych Ukraińców stwierdziło, że popiera protestujących, a 31,3 proc. - Łukaszenkę.

Ośrodek badawczy podkreśla, że na zachodzie i w centralnej części kraju więcej jest osób, popierających protestujących, natomiast na południu i wschodzie - popierających Łukaszenkę.

Wzięto też pod uwagę sympatie polityczne badanych. Około 49 proc. wyborców rządzącej partii Sługa Narodu popiera protestujących, ok. 30 proc. - Łukaszenkę. Około 80 proc. głosujących na Europejską Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki popiera protestujących, a ok. czterech proc. - Łukaszenkę. Około 67 proc. wyborców prorosyjskiej Opozycyjnej Platformy-Za Życie opowiedziało się za Łukaszenką, a ok. 13 proc. za protestującymi.

W badaniu wzięło udział 2000 respondentów z całego kraju oprócz zaanektowanego Krymu i separatystycznych republik w Donbasie. Sondaż przeprowadzono w dniach 12-16 września.

Na Białorusi od wyborów prezydenckich, tj. od 9 sierpnia, dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu ich wyników. W środę odbyło się potajemne zaprzysiężenie Łukaszenki na prezydenta.

