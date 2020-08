Sondaż: Więcej Niemców cieszy się z wycofania wojsk USA niż tego żałuje

Jak głoszą opublikowane we wtorek wyniki sondażu, przeprowadzonego na zlecenie agencji dpa przez instytut badania opinii publicznej YouGov, częściowe wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec ma więcej zwolenników niż przeciwników.

Za redukcją liczącego obecnie 36 tys. żołnierzy amerykańskiego kontyngentu opowiedziało się 47 proc. respondentów, przy czym jedna czwarta uważa nawet, że powinien on opuścić Niemcy w całości. 28 proc. ankietowanych jest za utrzymaniem aktualnej liczebności kontyngentu, a cztery proc. za jej zwiększeniem. 21 proc. nie przedstawiło swej opinii w tej sprawie.

Minister obrony USA Mark Esper zadeklarował w ubiegłym miesiącu zamiar wycofania z Niemiec około 12 tys. żołnierzy, co zapowiadał już wcześniej prezydent Donald Trump. 6,4 tys. z nich miałoby powrócić do Stanów Zjednoczonych, a 5,6 tys. zostałoby translokowanych do innych europejskich państw NATO - według aktualnych ustaleń przede wszystkim do Włoch i do Belgii.

Spośród sześciu frakcji skupiających posłów do Bundestagu opuszczenia Niemiec przez wojska USA - i to w dodatku w całości - domaga się tylko postkomunistyczna Lewica. U pozostałych ugrupowań, zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, plany Trumpa wywołały oburzenie. Ich wyborcy widzą tę sprawę inaczej - konkluduje dpa.

Tylko jedna czwarta Niemców zgadza się z Donaldem Trumpem

Wśród zwolenników poszczególnych partii odsetek osób akceptujących i odrzucających wycofanie wojsk amerykańskich wynosi w przypadku chadeckiego bloku CDU/CSU 41 i 45 proc., Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) 42 i 40 proc., Zielonych 52 i 35 proc., liberalnej Partii Wolnych Demokratów (FDP) 52 i 36 proc., prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) 61 i 28 proc., a Lewicy 70 i 18 proc.

Jednak tylko 25 proc. wszystkich respondentów zgadza się z głoszoną przez Trumpa jako uzasadnienie planowanej redukcji tezą, iż Niemcy wydają na swa obronę zbyt mało. 58 proc. ankietowanych uważa, że to nieprawda.

Sondaż przeprowadzono za pośrednictwem internetu w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia wśród 2076 dorosłych osób, a jego wyniki - jak zaznacza YouGov - są reprezentatywne dla całego niemieckiego społeczeństwa.