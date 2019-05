Zgodnie z szacunkami, jakie na swojej stronie opublikował Eurostat, emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w krajach Unii Europejskich w 2018 roku znacząco spadła. Polska jest jednak w niechlubnej czołówce państw, gdzie emisja ta notuje wzrost.

2018 rok był lepszy dla środowiska niż rok 2017 - wynika z analizy Eurostatu. Spadek emisji CO2 o 2,5 proc. to kluczowy wskaźnik w walce ze skutkami globalnego ocieplenia.

Zgodnie z danymi Eurostatu, największy spadek emisji CO2 odnotowano w Portugalii i Bułgarii. W Portugalii był to spadek o 9 proc., z kolei w Bułgarii o 8,1 proc.

Największy przyrost emisji CO2 odnotowano na Łotwie (plus 8,5 proc.), następnie na Malcie (plus 6,7 proc.), w Estonii (plus 4,5 proc.) i Luksemburgu (plus 3,7 proc.). Polska z wynikiem plus 3,5 proc. jest na piątym miejscu niechlubnej listy. Wzrost emisji odnotowano jeszcze na Słowacji (plus 2,4 proc.) w Finlandii (plus 1,9 proc.) oraz na Litwie (plus 0,6 proc.).

Morawiecki: Polska jednym z liderów redukcji

Jeszcze w grudniu ub. roku podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach Premier Morawiecki przekonywał, że "Polska jest jednym z liderów redukcji emisji CO2". "Protokół z Kioto zobowiązywał nas do 6 proc., osiągnęliśmy prawie 30 proc. A deklarujemy, że będziemy ten trend kontynuować. Życzyłbym wszystkim krajom takiego podejścia" - mówił wówczas szef rządu.

Emisje CO2 są główną przyczyną globalnego ocieplenia; odpowiadają za około 80 proc. wszystkich gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.