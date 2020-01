Spektakularna wpadka szwedzkiej armii. Historia jak z "Kariery Nikodema Dyzmy"

Zanim szwedzkie władze wojskowe zdołały wykryć oszusta w szeregach swojej armii, mężczyzna zdążył zbudować 18-letnią karierę ze sfałszowanym patentem oficerskim. Służył w Afganistanie i Kosowie, mając wysokie certyfikaty bezpieczeństwa. Złapano go gdy służył jako szef sztabu sił pokojowych na Mali.

Fałszywy oficer, którego nazwiska nie ujawniono, miał na własną prośbę opuścić szkolenie oficerskie w 1999 roku. Jak donosi szwedzka gazeta "Dagens Nyheter", zamiast pożegnać się z karierą w armii postanowił zacząć kłamać. W jakiś sposób udało mu się zdobyć fałszywy patent oficerski. Do tego doszło kłamstwo na temat ukończonych studiów politologicznych i uprawnień do prowadzenia pojazdów. "To po prostu źle ukierunkowana ambicja poprawienia swoich szans na zdobycie pracy" - powiedział oszust "Dagens Nyheter". "Czemu ktokolwiek podrasowuje swoje CV?" - dodał.

Gazeta ujawniła, że przez wiele lat fałszywy oficer wykonywał wiele zadań dla Sił Zbrojnych. Miał między innymi styczność z tajnymi kluczami kryptograficznymi szwedzkiego wywiadu wojskowego. Jego kariera była imponująca. Noga podwinęła mu się dopiero w 2018 roku, gdy Straż Przybrzeżna, której był szefem, zaczęła kwestionować jego kompetencje i odkryła pierwsze kłamstwa. Zawiadomiono o nich armię i policję. Przez pewien czas siły zbrojne nic z tymi informacjami nie zrobiły.

Jeszcze rok bezkarności

Jak poinformował generał Micael Bydén, naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych cytowany przez "Daily Telegraph", armia zadziałała dopiero po 12 miesiącach. Wynikało to z tego, że w czasie, gdy wpłynął raport, oszust nie pracował dla wojska. Ponownie znalazł się w kręgu zainteresowania, gdy został szefem sztabu sił pokojowych ONZ na Mali. Fałszywy oficer zdążył odsłużyć kilka miesięcy w randze majora zanim został z armii wyrzucony.

W poniedziałek Komisja Bezpieczeństwa szwedzkiego parlamentu wezwała generała Bydéna i szwedzkiego ministra obrony Pettera Hultqvista do złożenia wyjaśnień. Jak informuje "Dagens Nyheter", szef resortu obrony odmówił komentarza. Stwierdził tylko, że szwedzkie siły zbrojne biorą na siebie pełną odpowiedzialność.