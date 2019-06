Andrzej Duda w Białym Domu spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmowy obu przywódców jest zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Planowane jest też podpisanie porozumienia politycznego w tej sprawie. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Spotkanie prezydentów Dudy i Trumpa /MANDEL NGAN /AFP

Prezydent USA Donald Trump: Mówimy o 2 tys. żołnierzy. Zastanowimy się skąd będą przeniesieni, nie będziemy relokować dodatkowych żołnierzy do Europy.

Prezydent USA Donald Trump: Nie troszczę się o stan demokracji w Polsce, znam Polaków i ich liderów. Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości.

Trump powiedział, że rozważa wysłanie do Polski dwóch tys. żołnierzy z Niemiec.



Donald Trump na początku spotkania z polskim prezydentem: Świętujemy fakt, że Polska będzie kupować samoloty F-35, jedne z najlepszych samolotów bojowych na świecie.

Donald Trump: Świętujemy zakup przez Polskę wielu samolotów F-35.



Po ceremonii oficjalnego powitania w Gabinecie Owalnym odbędą się rozmowy par prezydenckich, po których do rozmów, pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, przystąpią delegacje obu krajów.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zostali powitani przed Białym Domem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i amerykańską pierwszą damę Melanię Trump.

"Budowanie partnerstwa z największym mocarstwem na świecie jest z pewnością korzystne dla kraju i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że jest coraz więcej nici wiążących nas w kwestii bezpieczeństwa militarnego, gdzie Stany Zjednoczone stanowią najważniejszy element architektury bezpieczeństwa na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne" - powiedział prezydent dziennikarzom w Waszyngtonie przed spotkaniem z prezydentem USA.

Szczerski był pytany o informacje CNN, według których, władze USA planują podczas środowej wizyty w nim prezydenta Polski pokazowy przelot dwóch samolotów myśliwskich F-35 nad Białym Domem.

"Jesteśmy poinformowani, że pan prezydent Trump przygotował dla polskiej pary prezydenckiej specjalną niespodziankę. Czekamy na tę niespodziankę. Gdyby rzeczywiście miał być to przelot F-35, to byłby to bardzo duży gest i duży wyjątek, dlatego że samoloty od czasu 11 września w zasadzie nie latają nad Waszyngtonem" - oświadczył prezydencki minister.

Szczerski mówił, że podpisaniu porozumienia politycznego dotyczącego obecności wojsk amerykańskich w Polsce, towarzyszyć będą także inne umowy, które są równolegle podpisywane w Waszyngtonie - dotyczące kwestii energetycznych oraz współpracy w zakresie spraw wewnętrznych.

Prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump zaakceptowali w środę warunki porozumienia w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - poinformował w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu i jego rozmowa z prezydentem Trumpem, będzie dotyczyła zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce; planowane jest podpisanie porozumienia politycznego w tej sprawie.