Plany USA związane z dalszymi decyzjami o relokacji wojsk, obronność, współpraca militarna i handlowa oraz energetyka - to niektóre z tematów przyszłotygodniowej rozmowy w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował w czwartek (18 czerwca) prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Radek Pietruszka /PAP

W czwartek odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada w sprawie jego przyszłotygodniowej wizyty w USA i spotkania z prezydentem tego kraju Donaldem Trumpem. W naradzie wzięli udział m.in.: szef MSZ Jacek Czaputowicz, szef MON Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że w trakcie ostatniej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA ustalili, że do spotkania dojdzie, gdy pandemia koronawirusa "będzie dobiegała końca", a przez ostatnie tygodnie trwały rozmowy w tej sprawie na poziomie dyplomatycznym.

Andrzej Duda informował także o tematach rozmów z Trumpem. Wśród nich wymienił m.in. obronność, w tym "współpracę militarną, sojuszniczą" między Polską i USA oraz w ramach NATO.

Jako kolejne tematy wymieniał współpracę handlową, relacje dwustronne oraz współpracę w dziedzinie energetyki. Przypomniał, że Polska importuje do terminala LNG w Świnoujściu gaz skroplony z USA. "Nie ma co kryć, że mamy również plany umieszczenia kolejnego gazoportu, tym razem najprawdopodobniej pływającego w rozbudowywanym porcie gdańskim i w związku z tym te relacje także nabierają na przyszłość być może nowych barw" - mówił prezydent.

Amerykańskie inwestycje

Duda przypomniał, że firma Microsoft ogłosiła, że zamierza w Polsce zainwestować miliard dolarów, po to, żeby zainstalować nowoczesne centrum baz danych, we współpracy z PKO. "To jest ogromna amerykańska inwestycja i będę chciał z panem prezydentem Donaldem Trumpem rozmawiać o kolejnych dużych amerykańskich inwestycjach w naszym kraju" - powiedział prezydent.

"Także obecność armii amerykańskiej w Polsce jest dla amerykańskich inwestorów istotnym wzmocnieniem gwarancji bezpieczeństwa naszego kraju, a tym samym inwestowanych przez nich tutaj pieniędzy" - podkreślił Andrzej Duda.

Sprzyja to - jego zdaniem - rozwojowi Polski i tworzeniu nowych miejsc pracy "w nowoczesnym przemyśle, w oparciu o nowoczesne technologie". A lokowanie tej inwestycji u nas - dodał prezydent - potwierdza np. markę naszych informatyków, uważanych za "absolutną czołówkę światową".

Relokacja wojsk

Andrzej Duda powiedział, że będzie rozmawiał z prezydentem USA "na temat planów związanych z dalszymi decyzjami amerykańskimi, co do tego, w jakim kierunku zostaną przemieszczone jednostki, o których pan prezydent Donald Trump mówił dosłownie kilka dni temu, że będą one relokowane". "Na pewno rozmowa będzie dotyczyła także tego, natomiast jakie będą w tym zakresie propozycje amerykańskie, to pozwólcie państwo, że poczekamy do wizyty" - dodał.

"Będziemy na pewno rozmawiali na temat współpracy pomiędzy polskimi firmami, polskimi władzami, a firmami ze Stanów Zjednoczonych i władzami Stanów Zjednoczonych w zakresie konwencjonalnej energii nuklearnej i jej wykorzystania" - powiedział prezydent Duda.

Zaznaczył, że te rozmowy są kontynuowane, a ze strony polskiego rządu prowadzi je pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

"Będziemy dobrze przygotowani"

Jak mówił podczas konferencji prasowej prezydent, konsultacja z ministrami zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami, w których mają być prowadzone rozmowy z Trumpem, była "absolutnie konieczna".

"Omówiliśmy poszczególne tematy, ja poprosiłem o przedstawienie mi zwięzłego opisu bieżącej sytuacji, a następnie przedyskutowaliśmy kwestie tego, czego możemy się spodziewać i w jakim kierunku zmierzać w tych rozmowach (z prezydentem USA)" - powiedział Andrzej Duda. Wyraził zadowolenie z rezultatów narady i ocenił, że "będziemy dobrze przygotowani do spotkania z Trumpem i przedstawicielami jego administracji".

"Polska jest jednym z poważniejszych partnerów USA"

Prezydent zwrócił również uwagę, że w ostatnich latach wielokrotnie spotykał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. "Nie ukrywam, że jestem z tego zadowolony. Mogę śmiało mówić, że jesteśmy jednym z poważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych, na pewno w Unii Europejskiej" - przekonywał Duda. W związku z tym - dodał - "będziemy omawiali ważne tematy, które - mam nadzieję - jeszcze rozwiną naszą współpracę, partnerstwo, które i tak w ostatnich latach jest bardzo żywotne".

"Spodziewam się dobrej wizyty" - ocenił.