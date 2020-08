Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) zażądał w piątek (21 sierpnia) od władz Rosji, by umożliwiły rodzinie i lekarzom Aleksieja Nawalnego odwiedziny u niego w celu upewnienia się, że jego stan zdrowia pozwala na transport do Niemiec - podała AFP, powołując się na źródła w Trybunale.

Zdjęcie Aleksiej Nawalny został hospitalizowany w Omsku na Syberii /AFP

EPCz zwrócił się także z prośbą do władz Rosji o "bezzwłoczne" zapewnienie żonie Nawalnego i jego lekarzom dostępu do dokumentacji medycznej opozycjonisty.

Lekarze ze szpitala w Omsku, w którym hospitalizowany jest Nawalny, ogłosili w piątek wieczorem, że zgadzają się na przetransportowanie go za granicę. Na miejscu czeka na niego samolot medyczny fundacji Cinema for Peace, który ma wystartować w sobotę rano i przetransportować rosyjskiego opozycjonistę do Niemiec.

Nawalny, jeden z najważniejszych rosyjskich opozycjonistów, został hospitalizowany w czwartek w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku. Opozycjonista jest w śpiączce i pod respiratorem. Jego współpracownicy uważają, że próbowano go otruć.