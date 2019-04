Do kolejnej eksplozji doszło pod Kolombo, w pobliżu kościoła, który był jednym z obiektów niedzielnych ataków terrorystycznych. Jak podaje Reuters - znajdujący się w samochodzie ładunek eksplodował, gdy saperzy próbowali go rozbroić.

Zdjęcie Kolejna eksplozja na Sri Lance /JEWEL SAMAD /AFP

Na razie nie wiadomo, czy są ofiary. Wcześniej policja w Kolombo odnalazła 87 detonatorów, które mogły być użyte do kolejnych zamachów.

Rząd Sri Lanki ogłosił, że za wczorajsze zamachy terrorystyczne na Sri Lance odpowiada lokalna grupa islamskich ekstremistów o nazwie National Thowheeth Jama'ath.

Od północy czasu miejscowego (20:30 czasu obowiązującego w Polsce) na Sri Lance ma obowiązywać stan wyjątkowy.



Do pierwszych sześciu eksplozji doszło w niedzielę rano w przeciągu 30 minut w trzech kościołach w Kolombo i dwóch innych miastach - Negombo i Batticaloa oraz w trzech luksusowych hotelach w Kolombo. Siódmy wybuch miał miejsce w niewielkim pensjonacie na przedmieściach Kolombo, a ósmy nastąpił w dzielnicy mieszkalnej Dematagoda, również na obrzeżach tego miasta. Dziewiąty miał być przeprowadzony na lotnisku, ale nie powiódł.



Jak podały w poniedziałek władze, liczba ofiar wzrosła do 290 zabitych i ok. 500 rannych, ale nie jest to ostateczny bilans. Wśród ofiar jest co najmniej 37 cudzoziemców, ale na razie nie ma pełnych informacji na temat ich narodowości. Były to największe ataki na Sri Lance od zakończenia wojny domowej w 2009 roku.