Do 310 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar serii ataków na kościoły i hotele, do których doszło w Niedzielę Wielkanocną na Sri Lance - poinformowała we wtorek policja. Jak dodano, w związku ze śledztwem w tej sprawie dokonano 40 zatrzymań.

Zdjęcie Wtorek został ogłoszony na Sri Lance dniem żałoby narodowej /JEWEL SAMAD /AFP

Liczba zabitych wzrosła, gdy na skutek odniesionych w zamachu obrażeń zmarły kolejne osoby.



Poprzedni oficjalny bilans mówił o 290 ofiarach śmiertelnych i ponad 500 rannych; ta druga liczba na razie nie uległa zmianie.

Policja przeszukała ponad 20 domów i zatrzymała 40 osób - poinformował rzecznik policji Ruwan Gunasekera. O północy z poniedziałku na wtorek w kraju zaczął obowiązywać wprowadzony przez prezydenta stan wyjątkowy, na którego mocy siły bezpieczeństwa otrzymały zwiększone uprawnienia.

Wtorek został ogłoszony na Sri Lance dniem żałoby narodowej, ranem ku czci ofiar nastąpią trzy minuty ciszy.