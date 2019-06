Aktywiści organizacji Greenpeace poinformowali w niedzielę o zatrzymaniu platformy wiertniczej płynącej do złoża koncernu BP na Morzu Północnym. Ich statek Arctic Sunrise przechwycił platformę w odległości ok. 80 km od wybrzeża Szkocji i zmusił do zawrócenia.

Greenpeace poinformował w oświadczeniu, że zażądał od BP niezwłocznego zaprzestania wierceń w nowych złożach i inwestowania odtąd wyłącznie w odnawialne źródła energii.

To już kolejna taka akcja Greenpeace. 9 czerwca aktywiści z tej organizacji zatrzymali platformę wiertniczą BP, również na Morzu Północnym. Koncern zapewniał wtedy, że szanuje prawo do pokojowych protestów, podkreślając jednak, że postępowanie obrońców środowiska z organizacji Greenpeace jest nieodpowiedzialne, ponieważ stwarzają oni zagrożenie dla siebie i dla innych.