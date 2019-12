Statek handlowy osiadł w piątek na dnie, dotykając dziobem brzegu w cieśninie Bosfor w Stambule - podała stacja CNN Turk. W związku z wypadkiem władze zamknęły ruch tranzytowy. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Zdjęcie Ujście cieśniny Bosfor do Morza Czarnego /Maciej Jeziorek /Agencja FORUM

O zamknięciu ruchu w cieśninie, łączącej Morze Marmara z Morzem Czarnym, poinformowała agencja spedycyjna Tribeca.

Pływający pod banderą Liberii statek Songa Iridum - o długości 191 metrów - zmierzał do stambulskiego portu Ambarli - pisze Reuters, powołując się na dane firmy Refinitiv Eikon zajmującej się monitorowaniem ruchu statków.

Zbudowany w 2008 roku kontenerowiec przypłynął do Stambułu z Odessy na południu Ukrainy - podał portal Daily Sabah. Według portalu Hyrriet Daily News do wypadku doszło ok. 25 minut po wpłynięciu statku do cieśniny. Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.