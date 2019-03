Steve Bannon bohaterem filmu dokumentalnego

Serwis "The Daily Beast" publikuje fragment filmu dokumentalnego "The Brink", którego głównym bohaterem jest Steve Bannon, były główny strateg Białego Domu, uznawany za współautora wyborczego sukcesu Donalda Trumpa.

Zdjęcie Załamany Steve Bannon /thedailybeast.com /

Filmowiec Alison Klayman przez kilkanaście miesięcy towarzyszył z kamerą Bannonowi.

Opublikowany przez "The Daily Beast" fragment pokazuje Bannona na dzień przed wyborami do Kongresu, które odbyły się 6 listopada 2018 r.

Fragment przedstawia Bannona w swoim domu, jak ruga swojego współpracownika przez telefon, okraszając to wulgaryzmami. Widzimy też, jak sfrustrowany uderza głową o szafkę kuchenną.

Dzień później republikanie utracili kontrolę nad Izbą Reprezentantów i utrzymali większość w Senacie. Bannon traktował te wybory jako referendum nad prezydenturą Donalda Trumpa i wydał na kampanię aż trzy miliony dolarów.

A jakie zdanie na temat Bannona ma sam autor dokumentu?

"On jest dobry w identyfikowaniu realnych problemów - stagnacji zarobków, miejsc pracy uciekających za granicę... - ale jedyne, co oferuje, to zaostrzenie polityki imigracyjnej. To wszystko. Odwracanie uwagi od źródła problemów. Cała reszta to tylko show, w którym jest świetny" - ocenia Klayman.