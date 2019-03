Stolica Kazachstanu zmienia nazwę

Parlament Kazachstanu jednomyślnie przyjął w środę ustawę o zmianie nazwy stolicy kraju Astany na Nursułtan. Nową nazwę ustanowiono na cześć Nursułtana Nazarbajewa, który dzień wcześniej po blisko 30 latach rządów ustąpił ze stanowiska prezydenta.

Zdjęcie Stolica Kazachstanu zmieni nazwę na Nursułtan /123RF/PICSEL

"Podjęto historyczną decyzję" - powiedział w środę szef Mażylisu, niższej izby parlamentu, Nurłan Nigmatulin.

Aby zmienić nazwę stolicy, konieczne było wprowadzenie poprawek do konstytucji. Jak poinformował Nigmatulin, podjęto decyzję o skierowaniu projektu do rozpatrzenia przez parlament bez poddania go pod referendum. Rada Konstytucyjna zatwierdziła projekt, a deputowani na wspólnym posiedzeniu obu izb przyjęli go w dwóch czytaniach.

Parlament przyjął odpowiednią ustawę kilka godzin po zaprzysiężeniu na p.o. prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Zmianę nazwy stolicy zaproponował Tokajew podczas swojej inauguracyjnego przemówienia w parlamencie. Tokajew wskazał również, że chce, by w Astanie stanął pomnik Nazarbajewa, jego portrety nadal wisiały we wszystkich państwowych urzędach, a główne ulice w stolicach obwodów nazwano jego imieniem.

Jak zauważa rosyjska redakcja BBC, nie wiadomo, jak do pomysłu Tokajewa odniósł się Nazarbajew. Portal przypomina, że wcześniej były prezydent opowiadał się przeciwko zmianie nazwy stolicy. Stolicę do Astany przeniesiono z największego miasta Kazachstanu - Ałmaty - w 1997 roku.

Stołeczne miasto w swojej historii zmieniało nazwę kilkakrotnie. Początkowo od założenia w XIX wieku do 1961 roku nazywało się Akmolińsk, w latach 1961-1992 - Celinograd, a w latach 1992-1997 - Akmoła. Następnie Nazarbajew podjął decyzję o nazwaniu go Astaną, co w języku kazachskim oznacza stolicę. Obecnie ma ponad milion mieszkańców.