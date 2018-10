Stoltenberg: INF nieskuteczny. Nie chcemy zimnej wojny

"Układ rozbrojeniowy INF jest nieskuteczny, jeśli przestrzega go tylko jedna strona; Stany Zjednoczone w pełni go respektują" - oświadczył w środę w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zapewnił, że Sojusz nie chce nowej zimnej wojny.

Zdjęcie Jens Stoltenberg /AFP

Jak podkreślił na konferencji prasowej, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie mają w planach rozmieszczenia większej liczby broni nuklearnych w Europie w reakcji na rosyjskie działania, łamiące traktat INF. "Nie przewiduję, żeby europejscy sojusznicy rozmieścili więcej broni jako odpowiedź" - zaznaczył. "Nie chcemy nowej ziemnej wojny, nie chcemy wyścigu zbrojeń" - dodał.

Reklama

Stoltenberg wskazał na Rosję jako na odpowiedzialną za łamanie postanowień umowy w związku z budową przez ten kraj nowego typu rakiety. "Traktat INF jest traktatem o znaczeniu przełomowym, ale problem polega na tym, że żaden traktat nie może być efektywny, nie może działać, jeśli jest przestrzegany przez jedną stronę. Z tego powodu państwa sojusznicze wyraziły zaniepokojenie z powodu zachowania Rosji" - powiedział sekretarz generalny Sojuszu.

Podkreślił, że w Sojuszu odbywały się przez długi czas konsultacje w tej sprawie, która została podniesiona jeszcze przez administrację poprzedniego prezydenta USA Baracka Obamę. Kwestia ta była omawiana podczas licowego szczytu NATO w Brukseli. Liderzy wyrazili wówczas zaniepokojenie krokami Moskwy. Podczas spotkania na poziomie ministrów obrony w październiku była to jedna z kluczowych dyskutowanych spraw. Stoltenberg rozmawiał o tym podczas swojej niedawnej wizyty w Waszyngtonie.

Sekretarz generalny podkreślał, że wszyscy sojusznicy zgadzają się, że traktat INF jest ważny, dlatego też tak bardzo niepokojące jest to, że nie jest on przestrzegany. "Wszyscy sojusznicy zgodzili się ze Stanami Zjednoczonymi, że w pełni przestrzegają one umowy - oświadczył. - Problemem jest zachowanie Rosji, które obserwujemy od wielu lat".

Stoltenberg zapowiedział, że NATO oceni jakie są skutki dla bezpieczeństwa sojuszników w związku z budową nowych rakiet. Jeszcze w tym tygodniu ma się odbyć spotkanie ambasadorów państw sojuszniczych, które będzie częścią odbywających się od wielu miesięcy konsultacji.

Sekretarz generalny zauważył, że Sojusz już teraz mierzy się z wyzwaniem nuklearnym, bo Rosja ma tego typu broń, ale potrzebna jest analiza skutków rozmieszczenia nowych rakiet przez ten kraj.

Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM) podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie. Układ przewiduje likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.

Prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie się USA z tego układu, zarzucając Rosji łamanie jego postanowień. USA twierdzą, iż Rosja narusza INF, rozmieszczając pociski manewrujące 9M729 oznaczane przez NATO jako SSC-8. Moskwa zaprzecza.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka