Stoltenberg: Sojusz musi stawiać czoło coraz bardziej asertywnej Rosji

"NATO musi stawić czoło coraz bardziej asertywnej Rosji" - oświadczył w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, przemawiając w amerykańskim Kongresie. Dodał, że nadal będzie wzywał Rosję do powrotu do INF, ale NATO musi przygotować się do świata bez tego traktatu.

"NATO nie ma zamiaru rozmieszczać w Europie wystrzeliwanych z lądu pocisków nuklearnych. Ale NATO zawsze będzie podejmować niezbędne kroki w celu zapewnienia wiarygodnego i efektywnego odstraszania" - mówił Stoltenberg.

Wystąpienie sekretarza generalnego NATO w Kongresie jest częścią obchodów 70. rocznicy powstania Sojuszu.