Władze Strasburga podjęły decyzję, że w środę jarmark świąteczny będzie nieczynny, odwołane zostaną też wszystkie wydarzenia towarzyszące mu. Nieczynne będą również inne instytucje kulturalne.

Zdjęcie Akcja służb po strzelaninie /AFP

To reakcje na wtorkową strzelaninę w pobliżu jarmarku, w której co najmniej cztery osoby zginęły, a dziesięć zostało rannych.



Strasburg nazywany jest "stolicą świąt" - według różnych źródeł to właśnie z tamtego regionu pochodzi tradycja choinki bożonarodzeniowej.



Co roku w mieście stawiana jest jedna z największych choinek we Francji, a w zabytkowym centrum otwierany jest jarmark świąteczny i montowane są dekoracje świetlne. Miasto przyciąga wówczas tysiące turystów z całego świata.



Według agencji Reutera, władze Strasburga nie podjęły jeszcze decyzji, czy zamknięte zostaną również inne instytucje publiczne, w tym szkoły.