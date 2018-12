Przebywający z wizytą w Brazylii premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz brazylijski prezydent elekt Jair Bolsonaro zapoczątkowali w piątek partnerstwo strategiczne między dwoma krajami; współpraca ma obejmować m.in. technologie, bezpieczeństwo czy rolnictwo.

Zdjęcie Benjamin Netanjahu (z lewej) i Jair Bolsonaro /AFP

Po spotkaniu polityków w Rio de Janeiro Netanjahu podkreślił, że "Izrael chce być partnerem Brazylii w projekcie, który pragnie zainicjować jej nowy prezydent". "Możemy współpracować w kwestiach dotyczących obrony, gospodarki, zatrudnienia, bezpieczeństwa, gospodarki wodnej, rolnictwa i hodowli, przemysłu" - mówił szef izraelskiego rządu.

Reklama

Premier Izraela w piątek rozpoczął pięciodniową wizytę w Brazylii, w czasie której we wtorek weźmie udział w uroczystości zaprzysiężenia Bolsonaro na prezydenta. Agencja EFE zauważa, że Netanjahu nie odwołał wizyty w Brazylii mimo kryzysu politycznego w kraju, gdzie doszło do samorozwiązania parlamentu i rozpisania na kwiecień wyborów przedterminowych. Zdaniem hiszpańskiej agencji izraelski premier chce odwdzięczyć się Bolsonaro - przedstawicielowi skrajnej prawicy - który w czasie kampanii zapowiadał zbliżenie z Izraelem i przeniesienie brazylijskiej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Przed podróżą do Brazylii Netanjahu podkreślał, że sojusz z tym krajem to dla Izraela "ogromny potencjał zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i polityki czy bezpieczeństwa" i wspominał o ogromnym brazylijskim rynku ponad 200 mln ludzi oraz obietnicach Bolsonaro, który zapowiadał otwarcie handlu.

Z kolei prezydent elekt po spotkaniu z Netanjahu zapewnił, że oba kraje chcą w przyszłości być "jak bracia, na przykład w dziedzinie gospodarki czy technologii oraz w każdej, która może przynieść korzyści obu państwom".

Przywódcy ogłosili, że kontynuacją piątkowych rozmów będzie wizyta Bolsonaro, już jako prezydenta, w Izraelu. "Chcę odwiedzić Izrael przed marcem, z liczną delegacją, byśmy mogli możliwie najszybciej wprowadzić w życie strategiczne partnerstwo" - zapowiedział przyszły brazylijski szef państwa.

Jak zauważa AFP, podróż Netanjahu jest pierwszą oficjalną wizytą izraelskiego przywódcy w Brazylii.