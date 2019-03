W mieście Utrecht w środkowej Holandii doszło w poniedziałek do strzelaniny. Mężczyzna otworzył ogień do pasażerów w tramwaju.​ Holenderskie media podają, że w strzelaninie zginęła co najmniej jedna osoba.

Zdjęcie Do strzelaniny doszło w mieście Utrecht /Twitter

Jak podała agencja dpa, powołując się na miejscową policję, napastnik otworzył ogień w tramwaju w jednej z dzielnic mieszkalnych w zachodniej części miasta. Holenderskie media informują o co najmniej jednej ofierze.

Plac przy przystanku tramwajowym w pobliżu centrum miasta oddzielono kordonem.

Na miejsce zdarzenia przybyły służby ratunkowe i policja, do akcji skierowano m.in. trzy śmigłowce.

Jak poinformował rzecznik policji, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja opublikowała na Twitterze krótki komunikat. Wynika z niego, że informacja o strzelaninie w tramwaju została przekazana służbom o 10.45.

Funkcjonariusze podali również, że nie wykluczają ataku o podłożu terrorystycznym.

Premier Holandii Mark Rutte wyraził głębokie zaniepokojenie i poinformował o kryzysowym posiedzeniu rządu zwołanym z powodu strzelaniny.