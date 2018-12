Minister spraw wewnętrznych Francji Christophe Castaner poinformował, że w strzelaninie w Strasburgu, która miała miejsce we wtorkowe popołudnie, zginęły trzy osoby. Wcześniej agencje donosiły o czterech ofiarach śmiertelnych. Napastnik nadal pozostaje na wolności. Już wczoraj w mieście zastosowano specjalne środki ostrożności. - Każdego, kto wchodził do centrum miasta sprawdzano prawie jak na lotnisku. A jednak komuś udało się wnieść broń na teren centrum - mówi Agnieszka Maj, dziennikarka Interii, która jest w Strasburgu.

Zdjęcie Szef francuskiego MSW zapowiedział, że Francja podnosi poziom zagrożenia bezpieczeństwa /Patrick Seeger /PAP/EPA

Castaner wyjaśnił, że napastnika próbowało uchwycić 350 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, ale mężczyzna nie dał się złapać. "Dwukrotnie wdawał się w wymianę ognia z naszymi ludźmi" - podkreślił minister i dodał, że w strzelaninie w pobliżu rynku bożonarodzeniowego rannych zostało 12 osób.

Szef francuskiego MSW zapowiedział, że Francja podnosi poziom zagrożenia bezpieczeństwa i wzmocniona zostanie ochrona rynków bożonarodzeniowych w innych miastach. Wzmocnione też będą kontrole graniczne.

Atak w centrum Strasburga. Napastnik strzelał do ludzi 1 14 Naoczny świadek wydarzeń, Pierre Jakubowicz, doradca w Radzie Regionalnej opowiada, że był o kilka metrów od miejsca strzelaniny. "Ludzie uciekali. Policja zablokowała śródmieście, gdzie mieszkam. Nie mogłem wrócić do domu. Słychać było syreny, krzyki. Wybuchła panika" - mówił Pierre Jakubowicz. Autor zdjęcia: Źródło: AFP 14

Prawdopodobnie terrorystyczne podłoże ataku

Ogień do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum Strasburga otworzył samotny mężczyzna, który był uzbrojony w broń palną i nóż. Zanim zbiegł z miejsca zdarzenia został postrzelony przez policję, która zaczęła go ścigać.

Śledczy skłaniają się ku koncepcji, że atak miał podłoże terrorystyczne. France TV Info podało, że sprawca miał tzw. kartotekę "S", co oznacza, że mógł stanowić "zagrożenie terrorystyczne". W mieście wdrożono tzw. Biały Plan, który oznacza stan pełnej gotowości dla służb ratunkowych i szpitali i wdrażany w wypadku zamachów terrorystycznych, katastrof i epidemii.

Policja ustaliła, że sprawca zamachu to 29-letni mieszkaniec miasta, który był poszukiwany w związku z rabunkiem. Agencje podały, że miał on być we wtorek rano zatrzymany przez żandarmerię za udział w napadzie rabunkowym, podczas którego doszło do zabójstwa. W akcji tej żołnierz z antyterrorystycznych sił operacyjnych Sentinelle został postrzelony przez napastnika.



Parlament Europejski nie przerywa pracy

Tuż po strzelaninie gmach Parlamentu Europejskiego został zablokowany. Nikt nie mógł opuścić budynku, pracowników ostrzeżono SMS-ami. Jednak przewodniczący PE Antonio Tajani wkrótce oświadczył na Twitterze, że Parlament nie przerywa pracy i nie zamierza poddać się terroryzmowi ani dać się zastraszyć.

Słowa potępienia dla tego aktu terrorystycznego wyraził na Twitterze także przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który podkreślił, że Strasburg jest miastem ściśle symbolizującym pokój i demokrację. "To wartości, których zawsze będziemy bronić. Komisja całkowicie wspiera Francję" - napisał Juncker.



Dochodzenie w sprawie ataku w Strasburgu wszczął wydział ds. terroryzmu sądu w Paryżu.



Dziennikarka Interii: W centrum było pełno żołnierzy

- W całym centrum miasta, gdzie trwają Targi Bożonarodzeniowe było pełno żołnierzy z karabinami. Od początku zastosowano specjalne środki ostrożności. Każdego, kto wchodził do centrum miasta sprawdzano prawie jak na lotnisku. A jednak komuś udało się wnieść broń na teren centrum - mówi Agnieszka Maj, dziennikarka Interii, która jest w Strasburgu.

- Wcześniej nie było takich kontroli przy ulicach prowadzących do ścisłego centrum. Podwyższony stan alarmowy był dzisiaj rano widoczny także w Parlamencie Europejskim. Służby sprawdzały wszystkich wchodzących dokładniej niż zazwyczaj. Teraz w całym mieście słychać auta jeżdżące na sygnale - relacjonuje.