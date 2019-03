Strzelanina w Utrechcie. Wzrósł bilans ofiar

W szpitalu zmarł mężczyzna ranny 18 marca w strzelaninie w tramwaju w Utrechcie w środkowej Holandii. Sprawcą ataku był Gokmen Tanis, Holender pochodzenia tureckiego, który otworzył ogień do współpasażerów. Na miejscu zabił trzy osoby, ciężko ranił kolejne trzy.

Zdjęcie Do strzelaniny w Utrechcie doszło 18 marca /JOHN THYS / AFP /AFP

"74-letni mężczyzna, jedna z poważnie rannych ofiar strzelaniny w tramwaju na Placu 24 Października w Utrechcie, zmarł w wyniku odniesionych ran" - podała w czwartek w komunikacie prokuratura. Ofiary, które zginęły w dniu ataku to 19-letnia kobieta, 28-letni mężczyzna i 49-letni ojciec dwojga małych dzieci.

Sprawca ataku został po kilku godzinach zatrzymany i znajduje się w areszcie tymczasowym. W piątek, 22 marca, przyznał się do winy i powiedział, że działał sam. Zastosowano wobec niego szczególne środki ostrożności, co oznacza, że może się on kontaktować tylko z prawnikiem.

Według prokuratury Tanis wyznawał "zradykalizowaną ideologię", ale nie jest jasne czy atak miał wyłącznie podłoże terrorystyczne, czy był efektem połączenia "problemów osobistych ze zradykalizowaną ideologią". Jest poddawany badaniom psychiatrycznym.